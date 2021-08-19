18+
  • Бары и рестораны
  • Что Где Есть

10 блюд с арбузом в барах и ресторанах Петербурга

Ложные ягоды в городе! Гастрономический редактор «Собака.ru» собрала первые блюда в кафе, барах и ресторанах Петербурга с сезонным и очень дорогим сердцу арбузом (в салатах, варенье и даже коктейлях!). 

tureckiy

Ответственно заявляем: самое летнее сочетание — буррата с ягодами и фруктами! А когда за главного выступает сладкий спелый арбуз, а подыгрывает ему ароматный томат — это отдельный вид гедонизма. 

ул. Некрасова, 1/38
Узнать подробнее
   

Grecco

Греческое блюдо «салат с арбузом и фетой», естественно, подают в греческом ресторане. Смешивают с розовыми узбекскими томатами, шпинатом и грецким орехом и подают вместе с эстрагоном, соком лимона и оливковым маслом.

Рыбацкая ул., 2
Узнать подробнее
   

Made in China

Салат не похож на тот, что «сделан в Китае», выдают только бобы эдамаме. В остальном — листья ромейна и щавель.

Б. Морская ул., 35
Узнать подробнее
   

«Сад»

В яблоневый сад, конечно, можно приходить только за милейшей узорчатой посудой и инстаграмными фото. Но мы привыкли совмещать: берем салат со сладким арбузом, сыром фета, огурцами, томатами и орехом пекан.

Б. Зеленина ул., 23А
Узнать подробнее
   

Sixty Four

Сахарные арбуз и дыню весь август на Мойке дают в качестве десерта.

наб. реки Мойки, 64
Узнать подробнее
   

«Сыроварня»

Рикотту в ресторане Аркадия Новикова варят самостоятельно, делают ее кокосовой, добавляют свежую малину и пекан и поливают соусом c эстрагоном.

Ковенский пер., 5
Узнать подробнее
   

Vakh

Адепт мегрельской кухни Нана Месхия-Джгаркава дает арбузное варенье в качестве комплимента своим гостям. Спешите на Большую Зеленина! 

Б. Зеленина ул., 34
Узнать подробнее
   

Animals

Обновленные «звери» ввели в меню арбузный спешл (его начиняют соком смородины) с французской фетой, которую делают сами, тапенадом из оливок леччино с солеными лимонами и вяленой косулей.

ул. Некрасова, 60
Узнать подробнее
   

Smokey Bones

Представьте себя на тихоокеанском лайнере 20-х годов с бокалом арбузного джин-физз. Внутри джин, лимонный сок, сахар и самодельная арбузная содовая. 

Московский пр-т., 204
Узнать подробнее
   

Goose Goose

Коль скоро поспел арбуз, в Goose Goose укрепили особенный случай открытой впервые за 8 лет террасой (во внутреннем дворе!). Салат отдают с фермерской брынзой и выдержанным бальзамиком.

Б. Конюшенная ул., 27
Узнать подробнее
   
Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты