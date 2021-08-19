10 блюд с арбузом в барах и ресторанах Петербурга

В яблоневый сад, конечно, можно приходить только за милейшей узорчатой посудой и инстаграмными фото. Но мы привыкли совмещать: берем салат со сладким арбузом, сыром фета, огурцами, томатами и орехом пекан.

Б. Зеленина ул., 23А

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