10 блюд с арбузом в барах и ресторанах Петербурга

Ложные ягоды в городе! Гастрономический редактор «Собака.ru» собрала первые блюда в кафе, барах и ресторанах Петербурга с сезонным и очень дорогим сердцу арбузом (в салатах, варенье и даже коктейлях!).
tureckiy
Ответственно заявляем: самое летнее сочетание — буррата с ягодами и фруктами! А когда за главного выступает сладкий спелый арбуз, а подыгрывает ему ароматный томат — это отдельный вид гедонизма.
|ул. Некрасова, 1/38
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Grecco
Греческое блюдо «салат с арбузом и фетой», естественно, подают в греческом ресторане. Смешивают с розовыми узбекскими томатами, шпинатом и грецким орехом и подают вместе с эстрагоном, соком лимона и оливковым маслом.
|Рыбацкая ул., 2
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Made in China
Салат не похож на тот, что «сделан в Китае», выдают только бобы эдамаме. В остальном — листья ромейна и щавель.
|Б. Морская ул., 35
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«Сад»
В яблоневый сад, конечно, можно приходить только за милейшей узорчатой посудой и инстаграмными фото. Но мы привыкли совмещать: берем салат со сладким арбузом, сыром фета, огурцами, томатами и орехом пекан.
|Б. Зеленина ул., 23А
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Sixty Four
Сахарные арбуз и дыню весь август на Мойке дают в качестве десерта.
|наб. реки Мойки, 64
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«Сыроварня»
Рикотту в ресторане Аркадия Новикова варят самостоятельно, делают ее кокосовой, добавляют свежую малину и пекан и поливают соусом c эстрагоном.
|Ковенский пер., 5
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Vakh
Адепт мегрельской кухни Нана Месхия-Джгаркава дает арбузное варенье в качестве комплимента своим гостям. Спешите на Большую Зеленина!
|Б. Зеленина ул., 34
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Animals
Обновленные «звери» ввели в меню арбузный спешл (его начиняют соком смородины) с французской фетой, которую делают сами, тапенадом из оливок леччино с солеными лимонами и вяленой косулей.
|ул. Некрасова, 60
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Smokey Bones
Представьте себя на тихоокеанском лайнере 20-х годов с бокалом арбузного джин-физз. Внутри джин, лимонный сок, сахар и самодельная арбузная содовая.
|Московский пр-т., 204
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Goose Goose
Коль скоро поспел арбуз, в Goose Goose укрепили особенный случай открытой впервые за 8 лет террасой (во внутреннем дворе!). Салат отдают с фермерской брынзой и выдержанным бальзамиком.
|Б. Конюшенная ул., 27
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