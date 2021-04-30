Где есть корюшку? 12 мест, где уже есть блюда с главной рыбкой Петербурга

Рыба-бренд, фирменный деликатес, символ Петербурга — это все она, корюшка! Редакция «Собака.ru» составила список из 12 заведений, которые первыми включили ее в меню.
Речной
Название ресторана просто обязывает отслеживать появление корюшки в Неве. Шеф-повар Александр Стэгуреску, собственно, так и поступает! Здесь рыбу жарят до золотистой корочки и подают с огуречным и розовым тартаром. Стоимость: 670 руб.
|Мытнинская наб., 6
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«Юнга»
В морепродуктовом «Юнге» блюдо исполняют самым классическим образом и вполне могут отдать в бумажном кульке с собой! Ах, если бы еще небесная канцелярия легитимизировала солнце над Петербургом. Стоимость: 390 руб.
|ул. Рубинштейна, 23
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All Seasons
Шеф-повар Дмитрий Голенин, недавно вернувшийся с Chef's table by WRF, обжаривает сезонную корюшку и сервирует с молодым печёным картофелем в масле нуазет, свежей черемшой, тартаром из свежего огурца и пылью из дегидрированного. Стоимость: 698 руб.
|Б. Морская ул., 34
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«Общество чистых тарелок»
Корюшку «Общество» дает не только в своих ресторанах целыми сковородками (стоимость: 450 руб.), но и привозит большой порцией в 2 килограмма в удобных алюминиевых подносах (в них же можно подогреть блюдо в духовке) в коробках с картошкой и соусом тартар (стоимость: 2000 руб.)
|Владимирский пр., 15; Гороховая улица, 13
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Flor
В португальском ресторане красиво обыгрывают неразрывную ассоциацию: здесь корюшка с жареным огурцом и соусом из печёного чеснока. Стоимость: 490 руб.
|ул. Рубинштейна, 14
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Kuznya House
Разнообразие форм и текстур на тарелке у шеф-повара Kuznya Руслана Закирова: корюшка обжаривается на растительном масле и подаётся с долькой лимона, имбирными огурцами, трюфельным винегретом и луком шалот, который маринуется в свекольном фреше и красном винном уксусе. Стоимость: 520 руб.
|наб. Адмиралтейского канала, 2А
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«Мойка 3»
Шеф Станислав Левохо пересматривает историческое сочетание рыбы с картошкой и предлагает гостям корюшку с картофельной стружкой и соусом из йогурта и огурца. Стоимость: 790 руб.
|наб. реки Мойки, 3
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«Банщики»
Куда без хвороста в русской кухне? Ни-ку-да! На Дегтярной крупная корюшка с картофельным муссом и хворостом. Стоимость: 790 руб.
|Дегтярная ул., 1А
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Charlie
В гастрономическом кафе предпочитают корюшку готовить «по классике«» — жарят рыбу (обязательно мелкую) до золотистой корочки, чтобы «щелкались» как семечки, и отдают с огуречным айоли и стружкой бонито. Стоимость: 310 руб.
|наб. канала Грибоедова, 54
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«Тени»
Привычная корюшка подается в двух видах: с кремом из баклажана, мускатным соусом и кедровым орехом или с кремом из авокадо, пармезаном и соусом из карамелизированной петрушки и имбиря. Стоимость: 450 руб.
|Кирочная ул., 47
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«Русская Рюмочная №1»
Каждое воскресенье и понедельник здесь устраивают аттракцион невероятной щедрости — огуречный запах и безлимитная корюшка! Стоимость: 1100 руб.
|Конногвардейский б-р, 4
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«Птичий двор»
Периферийный ресторан, специализирующийся на фермерских и локальных продуктах, открыл сезон корюшки весомой порцией. Стоимость: 630 руб.
|ул. Савушкина, 126
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