Где есть корюшку? 12 мест, где уже есть блюда с главной рыбкой Петербурга

«Общество чистых тарелок»

Корюшку «Общество» дает не только в своих ресторанах целыми сковородками (стоимость: 450 руб.), но и привозит большой порцией в 2 килограмма в удобных алюминиевых подносах (в них же можно подогреть блюдо в духовке) в коробках с картошкой и соусом тартар (стоимость: 2000 руб.)