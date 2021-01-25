В «Летучем Голландце» появятся четыре новых гастропроекта. Первый уже открыт – двухэтажный ресторан «Речной»

На площади в 3000 квадратных метра соучредители Равиль Шайхайдаров и Екатерина Поташова откроют четыре ресторана с разными кухнями, панорамным баром и самыми невероятными видами на главные достопримечательности Петербурга.

Первый уже открыт: кухня ресторана «Речной» основывается на рыбе и морепродуктах. Шеф-повар Александр Стегэреску (Ginza Project) определил в меню кругосветный гастрономический микс: средиземноморские пасты и пиццы, карпаччо из говядины в перуанском стиле, дальневосточные карри рамен, креветки, битые огурцы с дайконом и треску в мисо соусе. Речные представители тоже есть: килька, карп, сом и корюшка. В аквариуме обитают морские ежи, хасанская и императорская устрицы из Японского моря и залива Петра Великого; вонголе из Охотского и Японского морей; гребешок из Мурманска.