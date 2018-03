Как Демна Гвасалия стал любимым дизайнером Канье Уэста, Селин Дион и Ренаты Литвиновой?

И Vetements, и Balenciaga сегодня называют «хайповыми» марками: за ними выстраиваются в очередь еще до релиза, их названия «принимают на грудь», а их кампейны обсуждают больше, чем «отрубленную» голову Gucci. Коллаборации первого с Tommy Hilfiger, Reebok, Levi’s, Juicy Couture и службой курьерской доставки DHL (как и худи с «Титаником» и обувь с каблуками-зажигалками), рекламируют Гоша Рубчинский и Селин Дион, а копипаст вторым сумки IKEA за 2500 доллалов стилизовал большинство прошлогодних съемок. Демна не видит в этом ничего предосудительного: если в 1950-х о популярности марки можно было судить по списку звездных клиентов, то в 2010-х о ней говорят хештеги и обратная связь. «Это просто вещи, которые что-то значат для нас: they speak to me, they speak to people I know, — объясняли братья Гвасалия. — Мы не стараемся быть cool, я не считаю, что мы cool. Я думаю о тех, кого знаю, думаю, что бы они надели, что бы носили, спрашиваю их об этом — так и появляются наши коллекции. И если то, что получается, коммуницирует с определенными группами людей, это большой комплимент для нас».