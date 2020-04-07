Челлендж #ЧтоЕстьДомавПетербурге: простые рецепты от лучших петербургских шеф-поваров

Хумус из печеной моркови

Ингредиенты

Для хумуса: Морковь – 1 кг, масло подсолнечное – 100 мл, масло оливковое – 1 ст.л., соль – по вкусу, сахар – 2 ст. л., чеснок – 2 зубчика, зира – 1/2 ч.л., кориандр – 1/2 ч.л., паприка сухая сладкая – 1 ч.л., кардамон – 1/2 ч.л., белый перец – 1/3 ч.л. , уксус винный белый – 1 ст.л.

Для лакто-моркови: Морковь – 300 гр, вода – 1 л, соль – 2,5 ч.л.

Приготовление

Ферментированная морковь

1. Морковь моем, чистим и нарезаем слайсами (если есть специальная терка) либо палочками (как в «Макдоналдсе»).

2. Кладем их в стерильную стеклянную банку и добавляем фильтрованную воду и соль, морковь должна быть полностью утоплена в воде. Сверху кладем зип–пакет, наполненный водой, чтобы придавить морковку. И оставляем на неделю при комнатной температуре.

3. Через несколько дней на поверхности воды должны начать появляться пузырики. Через неделю достаем пакет и пробуем морковь. Запах должен быть приятный, примерно как у квашенной капусты.

Морковный хумус

1. Морковь моем, выкладываем на противень и запекаем в духовке до мягкости, предварительно сбрызнув маслом.

2. Запеченную морковь достаем и очищаем. Кладем в блендер, добавляем очищенный чеснок, подсолнечное масло, соль, сахар, уксус, все специи и пробиваем до гладкой текстуры.

Подача

Выкладываем хумус на тарелку, сверху – лакто-морковь, посыпаем семечками тыквы, поливаем оливковым маслом. Хумус можно подать с хлебом, питой или есть просто так.