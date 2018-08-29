18+

Ресторанная премия «Что Где Есть в Петербурге»: «Собака.ru» выбрала лучших за 2018 год

«Собака.ru» объявляет лонг-лист ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге»-2018 – более ста лидеров индустрии в категориях «Лучший новый ресторан», «Лучший новый ресторан на каждый день», «Лучший новый бар», «Лучшая рюмочная», «Лучший азиатский ресторан», «Заведение с лучшим кофе», «Лучший шеф-повар», «Лучший бармен», «Лучший сомелье», «Прорыв года среди молодых профессионалов», «Лучшее блюдо из овощей», «Лучшее ЗОЖ-блюдо», «Лучшие сырники», «Лучший мясной тартар». Вот список номинантов.

ПРОЕКТЫ

Лучший новый ресторан

Лучший новый ресторан на каждый день

Лучший новый бар

Лучшая рюмочная

Лучший азиатский ресторан

Заведение с лучшим кофе

  • «Боб и лист»
  • «Больше кофе!»
  • «Пиф-паф»
  • «Характер кофе»
  • Double B
  • Espresso Bike
  • Impress
  • Mad Espresso Team
  • Welcome Coffee

ЛЮДИ

Лучший шеф-повар

Лучший бармен

Лучший сомелье

  • Анна Москвитина (The Safe)
  • Евгений Лебедев (Ginza Project)
  • Евгений Литвяк (На вина!)
  • Александр Рассадкин (Simple)
  • Юлия Цхакая (RAW)
  • Екатерина Яценко (Probka)

Прорыв года среди молодых профессионалов

  • Артур Бирзул («Зеленый сад»)
  • Руслан Евстигнеев (Roots by Duoband)
  • Людмила Жалнина («Сырник»)
  • Ильназ Искаков («Полный балет»)
  • Роман Киселев
  • Дмитрий Кюлленен (Gills, Ronny)
  • Никита Сечин (La Vue)
  • Нина Тарасова (All Seasons)

БЛЮДА

Лучшее блюдо из овощей

  • «Двойной кабачок», «Белка»
  • Айсберг с горгонзолой, Grill Station
  • Тако из листьев салата с авокадо и васаби, Duo
  • Салат из брокколи, Roots by Duoband
  • Салат с авокадо, Kuznya House
  • Морковь, печенная в соли, с хумусом из чечевицы, The Repa
  • Теплый салат с глазированными овощами и сырным муссом, Gras x Madbaren
  • Салат со свеклой, сыром фета и мороженым из васаби, Jerome
  • Щавелевая панакота со стеблем сельдерея и кремом из манго, Social Club
  • Салат из жареных баклажанов с томатами, «Летучий Голландец»
  • Обжаренный розовый помидор с хумусом, «Рубинштейн»
  • Запеченная цветная капуста с соусом из анчоусов, Probka
  • Цветная капуста, Saviv

Лучшее ЗОЖ-блюдо

  • Смузи-боул «Зеленый», «Ешь фреш»
  • Классический авокадо-тост, 2а Concept
  • Пудинг с семенами чиа и черничным пюре, «Астория»
  • Вегетарианский боул, I'm Thankful for Today
  • Оливье, «Зеленый сад»
  • Панакота с малиной эко, «Забыли сахар»
  • Салат из батата с грушей киноа и огуречным тахини, «Брат»
  • Сыроедческая паста, «Ботаника»
  • Поке-боул с тофу, Pobo

Лучшие сырники

Лучший мясной тартар

  • Тартар из оленины с сулугуни и зеленой редькой, «Тартарбар»
  • Стейк «Тартар», «Рибай»
  • Тартар из говядины с топинамбуром, Jerome
  • Тартар из бедра бычка, Smoke BBQ
  • Тартар из говядины с муссом из пармезана, Duo
  • Red тартар, Red. Steak & Wine
  • Тартар из говяжьей вырезки с мягким сыром и теплой бриошью, «Кококо»
  • Тартар с криспи-луком, Barashki
  • Тартар из мраморной говядины с пастернаком и кремом из вяленых томатов, Graf-in
  • Тартар из говядины с каперсами и пармезаном, Vox

Редакция поздравляет всех, кто попал в лонг-лист премии!

3 сентября на сайте премии стартует второй этап — открытое онлайн-голосование, которое продлится до середины октября. По его итогам будут сформированы тройки финалистов в каждой номинации.

На последнем этапе фуди — самые активные завсегдатаи ресторанов — закрытым голосованием выберут победителей, чьи имена мы объявим на церемонии.

Подробнее о премии и голосовании можно узнать на сайте sobaka.ru.

Комментарии (0)
Автор: sobaka
Опубликовано:
Смотреть все Скрыть все

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также

Новости партнеров