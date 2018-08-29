Редакция поздравляет всех, кто попал в лонг-лист премии!

3 сентября на сайте премии стартует второй этап — открытое онлайн-голосование, которое продлится до середины октября. По его итогам будут сформированы тройки финалистов в каждой номинации.

На последнем этапе фуди — самые активные завсегдатаи ресторанов — закрытым голосованием выберут победителей, чьи имена мы объявим на церемонии.

Подробнее о премии и голосовании можно узнать на сайте sobaka.ru.