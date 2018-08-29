Ресторанная премия «Что Где Есть в Петербурге»: «Собака.ru» выбрала лучших за 2018 год
«Собака.ru» объявляет лонг-лист ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге»-2018 – более ста лидеров индустрии в категориях «Лучший новый ресторан», «Лучший новый ресторан на каждый день», «Лучший новый бар», «Лучшая рюмочная», «Лучший азиатский ресторан», «Заведение с лучшим кофе», «Лучший шеф-повар», «Лучший бармен», «Лучший сомелье», «Прорыв года среди молодых профессионалов», «Лучшее блюдо из овощей», «Лучшее ЗОЖ-блюдо», «Лучшие сырники», «Лучший мясной тартар». Вот список номинантов.
ПРОЕКТЫ
Лучший новый ресторан на каждый день
Лучший новый бар
Лучшая рюмочная
- «Залив»
- «Нарядная»
- «На бровях»
- «Маяк»
- «Рюмочная в Бутылке»
- «Рядом»
- «ПирОГИ»
- «Почта»
- Terminal
Лучший азиатский ресторан
- «Кинг Понг»
- Azia
- Buddha Bar
- Duo. Asia
- Gills
- Made in China
- Megumi
- Sintoho
- Subzero
- Tiger Lily
- Umao
- Wong Kar Wine
- ZiмаLето Asia
Заведение с лучшим кофе
- «Боб и лист»
- «Больше кофе!»
- «Пиф-паф»
- «Характер кофе»
- Double B
- Espresso Bike
- Impress
- Mad Espresso Team
- Welcome Coffee
ЛЮДИ
Лучший шеф-повар
- Арслан Бердиев (Birch)
- Александр Белькович («Белка»)
- Дмитрий Блинов (DuoBand)
- Дмитрий Богачев и Эльдар Мурадов (Mr. Bo)
- Евгений Викентьев (Hamlet+Jacks)
- Артем Гребенщиков (Bourgeois Bohemians)
- Игорь Гришечкин (Кококо)
- Антонио Фреза (Jerome)
Лучший бармен
- Сэм Коняхин (Kombucha Bistro&Bar)
- Владимир Николаев («Полторы комнаты»)
- Артем Перук (El Copitas Bar)
- Лионель Рабеаривело (Imbibe)
- Дмитрий Суворов (Orthodox)
- Тимофей Хмелев («Хроники»)
Прорыв года среди молодых профессионалов
- Артур Бирзул («Зеленый сад»)
- Руслан Евстигнеев (Roots by Duoband)
- Людмила Жалнина («Сырник»)
- Ильназ Искаков («Полный балет»)
- Роман Киселев
- Дмитрий Кюлленен (Gills, Ronny)
- Никита Сечин (La Vue)
- Нина Тарасова (All Seasons)
БЛЮДА
Лучшее блюдо из овощей
- «Двойной кабачок», «Белка»
- Айсберг с горгонзолой, Grill Station
- Тако из листьев салата с авокадо и васаби, Duo
- Салат из брокколи, Roots by Duoband
- Салат с авокадо, Kuznya House
- Морковь, печенная в соли, с хумусом из чечевицы, The Repa
- Теплый салат с глазированными овощами и сырным муссом, Gras x Madbaren
- Салат со свеклой, сыром фета и мороженым из васаби, Jerome
- Щавелевая панакота со стеблем сельдерея и кремом из манго, Social Club
- Салат из жареных баклажанов с томатами, «Летучий Голландец»
- Обжаренный розовый помидор с хумусом, «Рубинштейн»
- Запеченная цветная капуста с соусом из анчоусов, Probka
- Цветная капуста, Saviv
Лучшее ЗОЖ-блюдо
- Смузи-боул «Зеленый», «Ешь фреш»
- Классический авокадо-тост, 2а Concept
- Пудинг с семенами чиа и черничным пюре, «Астория»
- Вегетарианский боул, I'm Thankful for Today
- Оливье, «Зеленый сад»
- Панакота с малиной эко, «Забыли сахар»
- Салат из батата с грушей киноа и огуречным тахини, «Брат»
- Сыроедческая паста, «Ботаника»
- Поке-боул с тофу, Pobo
Лучшие сырники
- «Мечтатели»
- «Сырник»
- «Смена»
- «Счастье»
- Kroo Cafe
- Charlie
- Dolci Cafe
- Mickey & Monkeys
Лучший мясной тартар
- Тартар из оленины с сулугуни и зеленой редькой, «Тартарбар»
- Стейк «Тартар», «Рибай»
- Тартар из говядины с топинамбуром, Jerome
- Тартар из бедра бычка, Smoke BBQ
- Тартар из говядины с муссом из пармезана, Duo
- Red тартар, Red. Steak & Wine
- Тартар из говяжьей вырезки с мягким сыром и теплой бриошью, «Кококо»
- Тартар с криспи-луком, Barashki
- Тартар из мраморной говядины с пастернаком и кремом из вяленых томатов, Graf-in
- Тартар из говядины с каперсами и пармезаном, Vox
Редакция поздравляет всех, кто попал в лонг-лист премии!
3 сентября на сайте премии стартует второй этап — открытое онлайн-голосование, которое продлится до середины октября. По его итогам будут сформированы тройки финалистов в каждой номинации.
На последнем этапе фуди — самые активные завсегдатаи ресторанов — закрытым голосованием выберут победителей, чьи имена мы объявим на церемонии.
Подробнее о премии и голосовании можно узнать на сайте sobaka.ru.
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