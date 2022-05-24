Художница Полина Осипова вышла замуж в платье-подарке от вокалистки Florence and the Machine

На прошлой неделе состоялась свадьба петербургской художницы с чувашскими корнями и героини обложки мартовского номера «Собака.ru» Полины Осиповой. Замуж за своего избранника Полина вышла в платье, которое подарила ей вокалистка и лидер группы Florence and the Machine Флоренс Уэлч.
Главным в образе невесты было молочное платье с кружевом, оборками и воланами, отсылающее к викторианской эпохе. Любовью к таким образам известна сама Флоренс Уэлч, которая и преподнесла Полине платье в подарок. Художница и солистка Florence and the Machine познакомились в Лондоне в октябре прошлого года. Флоренс посетила персональную выставку Полины, которая, к слову, прошла очень успешно.
Полина Осипова и Флоренс Уэлч на персональной выставке художницы в Лондоне
Свадебный образ Полины Осиповой дополнили белые таби, чокер Swarovski и жемчужный обруч с цветами, который создала сама художница. Уникально и обручальное кольцо — его украшает магаданский самородок.
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