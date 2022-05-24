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Художница Полина Осипова вышла замуж в платье-подарке от вокалистки Florence and the Machine

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На прошлой неделе состоялась свадьба петербургской художницы с чувашскими корнями и героини обложки мартовского номера «Собака.ru» Полины Осиповой. Замуж за своего избранника Полина вышла в платье, которое подарила ей вокалистка и лидер группы Florence and the Machine Флоренс Уэлч.

архив Полины Осиповой
архив Полины Осиповой

Главным в образе невесты было молочное платье с кружевом, оборками и воланами, отсылающее к викторианской эпохе. Любовью к таким образам известна сама Флоренс Уэлч, которая и преподнесла Полине платье в подарок. Художница и солистка Florence and the Machine познакомились в Лондоне в октябре прошлого года. Флоренс посетила персональную выставку Полины, которая, к слову, прошла очень успешно.

архив Полины Осиповой

Полина Осипова и Флоренс Уэлч на персональной выставке художницы в Лондоне

Свадебный образ Полины Осиповой дополнили белые таби, чокер Swarovski и жемчужный обруч с цветами, который создала сама художница. Уникально и обручальное кольцо — его украшает магаданский самородок.

архив Полины Осиповой
Художница Полина Осипова переехала в Петербург из Чебоксар — город в Чувашии на берегу реки Волги — и стала мировым амбассадором своей национальной культуры. Ее жемчужные корсеты и головные уборы, сложные вышивки, украшения из монет и полудрагоценных камней отсылают к народному чувашскому костюму и фольклору. Их декоративность и сторителлинг — Полина делает броши из архивных фотографий своей семьи, расшивая их, заливая гипоксидной смолой или превращая в бабочек, — обратили на себя внимание фэшн-гигантов и галеристов всего мира: для Gucci она делает инста-маски, а для Swarovski — арт-съемки.
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Полина Осипова

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