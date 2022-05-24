Художница Полина Осипова вышла замуж в платье-подарке от вокалистки Florence and the Machine

Художница Полина Осипова переехала в Петербург из Чебоксар — город в Чувашии на берегу реки Волги — и стала мировым амбассадором своей национальной культуры. Ее жемчужные корсеты и головные уборы, сложные вышивки, украшения из монет и полудрагоценных камней отсылают к народному чувашскому костюму и фольклору. Их декоративность и сторителлинг — Полина делает броши из архивных фотографий своей семьи, расшивая их, заливая гипоксидной смолой или превращая в бабочек, — обратили на себя внимание фэшн-гигантов и галеристов всего мира: для Gucci она делает инста-маски, а для Swarovski — арт-съемки.