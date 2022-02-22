Художница Полина Осипова — героиня обложки мартовского журнала «Собака.ru»! С ней поговорила Рената Литвинова

Героиня обложки мартовского номера «Собака.ru» — художница Полина Осипова, которая вывела декоративно-прикладное искусство на диджитал-уровень. Интервью у Полины Осиповой взяла режиссер и актриса Рената Литвинова! Вместе они обсуждают новый совместный проект, матриархат и Врубеля. Мартовский номер «Собака.ru» — в продаже с 1 марта.