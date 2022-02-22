Художница Полина Осипова — героиня обложки мартовского журнала «Собака.ru»! С ней поговорила Рената Литвинова

Героиня обложки мартовского номера «Собака.ru» — художница Полина Осипова, которая вывела декоративно-прикладное искусство на диджитал-уровень. Интервью у Полины Осиповой взяла режиссер и актриса Рената Литвинова! Вместе они обсуждают новый совместный проект, матриархат и Врубеля. Мартовский номер «Собака.ru» — в продаже с 1 марта.
Жакет и боди Dior, ожерелье Dior Jewelry, украшение на голову Polina Osipova
Героиня мартовского номера «Собака.ru» Полина Осипова на обложке позирует в жакете и боди Dior, ожерелье Dior Jewelry и украшении «Мир» собственного авторства. Над съемками кавер-стори работала команда «Собака.ru» во главе с худруком и главным редактором журнала Яной Милорадовской.
Фото: Константин Рассохин
Худрук: Яна Милорадовская
Директор отдела моды: Ксения Гощицкая
Постановка: Лина Либо
Стиль: Эльмира Тулебаева
Ассистенты стилиста: Лиза Жихарева, Лиза Синцова, Валерия Левкина
Визаж и волосы: Ира Грачева
Продюсер: Маргарита Саратова
Свет: Олег Шевяков Skypoint
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