Голливудская мечта под Меладзе: почему «свадьба» Джигана и Оксаны Самойловой взволновала миллионы россиян

«На чиле, на расслабоне»

Самый простой ответ на этот вопрос — популярность самих героев торжества. Причем популярность именно в соцсетях, где Джиган стал героем бесчисленных мемов. Эта известность — на наш взгляд — вполне может потягаться с его славой как музыканта. Начнем с самого начала.

Денис Устименко (Джиган) родом из Одессы, где и начал читать рэп и устраивать R&B вечеринки (он даже написал песню, посвященную этому городу, с выразительным припевом «У меня в Одессе нет депрессий»). Во второй половине 2000-х он постепенно перекочевывает на русскую сцену, стартовав с треком «Грязные шлюшки», которую исполнил вместе с Тимати (и тогда же перебирается на основанный последним лейбл Black Star Inc., где работал до 2013 года).

В 2010-х он семь раз подряд номинировался каналом Муз-ТВ, снимался в пытавшейся стать вирусной рекламе и фотографировался со звездами мирового хип-хопа, включая Дрейка. При этом, несмотря на образ рэпера, работал он в основном с поп-исполнителями: в его активе коллаборации с Юлией Савичевой, Жанной Фриске, Анной Седоковой, Григорием Лепсом и даже Стасом Михайловым (сотрудничество с Бастой на этом фоне выглядит скорее исключением).

«Black Star — фабрика контента, не нацеленная на производство сильных продуктов: ведь чем больше нишевых исполнителей, залетающих за счет воспроизведения популярных right now нарративов, тем больше можно продать рекламных интеграций. Согласитесь, развивая кого-то одного, такого успеха не достичь, а Клава Кока за одно видео успевает сделать больно, покинуть чат и показать в кадре сразу три разных продукта. Джиган, хоть и бывший подписант Black Star, продолжает ассоциироваться с Тимати и компанией. Он командный игрок, в чьем послужном списке преобладают фиты — с певицей Asti и Юлей Савичевой, Димой Биланом и Стасом Михайловым, Бастой и Тимати», — отмечает музыкальный обозреватель «Собака.ru» Даша Гладких.