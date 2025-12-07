Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Спорт

Азалия Аминева стала трехкратной чемпионкой России по боксу

В уфимском Дворце борьбы завершился чемпионат России по боксу среди женщин. В нем приняла участие спортсменка из Башкортостана Азалия Аминева.

Фото: Минспорта Башкортостана

В финале весовой категории до 66 кг Азалия Аминева сразилась с представительницей Санкт-Петербурга Ангелиной Толстой и одержала победу, став трехкратной чемпионкой России.

Ранее в этом году Азалия выиграла первенство Европы по боксу среди юниорок 19-22 лет. В прошлом году она стала двукратной чемпионкой России, а также выиграла Боливарианские спортивные игры и Игры БРИКС, а на чемпионате мира уступила скандальной Иман Хелиф.

Призовой фонд чемпионата – 24 млн рублей. Победительницы турнира получили по 1,5 млн рублей, серебряные призеры – по 250 тыс. рублей, бронзовые – по 125 тыс. рублей.

