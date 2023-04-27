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Спорт

Уфимка Азалия Аминева победила на международных Боливарианских играх в Каракасе

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В Каракасе завершились Боливарианские спортивные игры, на которых выступили российские мужская и женская сборные по боксу.

vk.com/agnazarov

В финале уфимская спортсменка Азалия Аминева в весе до 66 кг победила Юлианну Альварес из Венесуэлы по очкам со счетом 5:0.

В полуфинале Азалия также столкнулась с венесуэльской спортсменкой Эстефанией Перес и разгромила ее тоже всухую 5:0.

Церемония награждения чемпионки прошла под звуки гимна Российской Федерации.

Аминева уже является чемпионкой мира и Европы, многократной победительницей первенства России по боксу. Ранее в этом году на чемпионате мира в Нью‑Дели, где сборная России также выступала под своим флагом и гимном, Азалия уступила спортсменке, провалившей впоследствии допинг-тест.

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