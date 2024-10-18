Азалия Аминева: «Мы направили Хелиф предложение о бое»

После боя на форуме «Россия – спортивная держава» Аминева сообщила о том, что ее команда направила предложение о проведении поединка алжирке Иман Хелиф.

«Мы направили Хелиф предложение о бое. Ждем ее ответной реакции. Ее фанаты пишут мне, что Хелиф согласна на поединок, но пока я не вижу этого подтверждения от нее», – сказала Азалия, отвечая на вопрос ТАСС.

Азалия Аминева сталкивалась с ней в прошлом году на чемпионате мира в Индии и уступила решением, хотя оформила нокдаун. После этого Хелиф провалила гендерный тест и была отстранена от участия в чемпионате.