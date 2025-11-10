Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Спорт

Азалия Аминева выиграла первенство Европы по боксу

В столице Армении прошел финал первенства Европы по боксу среди юниорок 19-22 лет. Сборную России в нем представляла уроженка Октябрьского Азалия Аминева.

Фото опубликовал Руслан Хабибов

В полуфинале Азалия Аминева уже в первом раунде отправила представительницу Беларуси в нокдаун, после чего ее угол снял спортсменку с боя.

Во вчерашнем финале Азалия встретилась с Екатериной Сорокиной из Латвии и тоже одержала уверенную победу: забрав первые два раунда по очкам, в третьем Аминева сумела отправить соперницу в нокдаун – и ее тренер также решил отказаться от продолжения схватки.

Азалия – восходящая звезда российского бокса: в прошлом году она стала двукратной чемпионкой России, а также выиграла Боливарианские спортивные игры и Игры БРИКС, а на чемпионате мира уступила скандальной Иман Хелиф.

На профессиональном ринге Аминева провела четыре поединка и все выиграла. Последний из них – против Неслихан Моллаоглу в конце сентября.

