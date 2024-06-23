Азалия Аминева завоевала золотую медаль Игр БРИКС по боксу

В финале Азалия Аминева уверенно разобрала соперницу из Китая.

Азалия – восходящая звезда российского бокса: в прошлом году она стала двукратной чемпионкой России, а также выиграла Боливарианские спортивные игры, а на чемпионате мира уступила спортсменке, провалившей допинг-тест.

Еще две золотых медали завоевали рапиристы из Башкортостана Тимур Сафин и Владислав Журавлев, одолев представителей Беларуси, три забрали борцы на поясах – Алина Пухова, Замират Кусаева и Айнур Сыртаев.