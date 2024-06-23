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Спорт

Азалия Аминева завоевала золотую медаль Игр БРИКС по боксу

В последний день Спортивных Игр стран БРИКС спортсмены из Башкортостана завоевали сразу шесть золотых медалей, одну из них принесла Азалия Аминева из Октябрьского.

Фото опубликовал Радий Хабиров

Фото опубликовал Радий Хабиров

В финале Азалия Аминева уверенно разобрала соперницу из Китая.

Азалия – восходящая звезда российского бокса: в прошлом году она стала двукратной чемпионкой России, а также выиграла Боливарианские спортивные игры, а на чемпионате мира уступила спортсменке, провалившей допинг-тест.

Еще две золотых медали завоевали рапиристы из Башкортостана Тимур Сафин и Владислав Журавлев, одолев представителей Беларуси, три забрали борцы на поясах – Алина Пухова, Замират Кусаева и Айнур Сыртаев.

Азалия Аминева: «У каждого бойца есть менеджер, который помогает подбирать соперников»

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