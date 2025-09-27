Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Уфа спортивная: Субханкулов победил Узляна, Мозговой забрал серебро на чемпионате мира

Новые достижения лауреатов нашей премии «ТОП 30. Самые знаменитые люди Уфы» – 2025 Артура Субханкулова и Богдана Мозгового.

Фото опубликовал Андрей Назаров

Результаты выступления спортсменов от Башкортостана на турнире «Мелбет IBА. PRO 10»:

Бекхан Исраилов единогласным решением судей победил Имана Рамезанпура из Ирана;

Данис Габдрафиков победил узбекистанца Темиржана Баймолда техническим нокаутом во втором раунде, став чемпионом WBA Asia Central;

Азалия Аминева победила единогласным решением судей победила Неслихан Моллаоглу из Турции;

Артур Субханкулов одолел Тиграна Узляна единогласным решением судей и завоевал пояс WBA Continental.

Субханкулов – чемпион Азии по версии WBA, чемпион Европы по версии IBA, многократный призер чемпионатов России по боксу, обладатель поясов IBА Intercontinental и WBA Oceania.

Кроме того, 24-летний паралимпиец Богдан Мозговой стал серебряным призером чемпионата мира по плаванию на дистанции 100 метров на спине в классе S9.

Мозговой – двукратный чемпион мира, победитель Паралимпийских игр в Токио (2021) и бронзовый медалист Игр в Париже (2024).

