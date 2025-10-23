Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Азалия Аминева представит сборную России по боксу на первенстве Европы

Уроженка Октябрьского Азалия Аминева готовится добавить в свою коллекцию еще один трофей.

Фото: Минспорт Башкортостана

В этом году первенство Европы пройдет с первого по 10 ноября в Армении. Спортсменка из Башкортостана Азалия Аминева на нем выступит в весовой категории до 66 кг.

Азалия – восходящая звезда российского бокса: в прошлом году она стала двукратной чемпионкой России, а также выиграла Боливарианские спортивные игры, и Игры БРИКС а на чемпионате мира уступила скандальной Иман Хелиф.

На профессиональном ринге Аминева провела четыре поединка и все выиграла. Последний из них – против Неслихан Моллаоглу в конце сентября.

