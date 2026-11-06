Pizza выпустили песню «Силуэт»

Послушать Pizza – «Силуэт» можно в Spotify, Apple Music, «Кион Музыке», «Яндекс Музыке» и VK Музыке – ссылки тут.

Группу Pizza основал в 2010 году уроженец Уфы Сергей Приказчиков, который ранее играл в Via Chappa. Сегодня Приказчиков – обладатель «Золотого граммофона» и заслуженный артист Башкортостана.

А также один из самых активных русскоязычных исполнителей: еще совсем недавно мы в ожидании осени грустили под песню Pizza «Проволока», в конце июля на нее вышел клип, в сентябре слушали фит Pizza и Джарахова – «Антонимы», а в октябре группа выпустила фит с финалисткой «Новой фабрики звезд» Дашей Кочневой – «когда-нибудь закончится».

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