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Музыка

Сергей Приказчиков рассказал о том, как пишет песни

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Лидер популярной группы Pizza Сергей Приказчиков в эфире «Европа Плюс» рассказал о том, как происходит у него процесс творчества.

vk.com/pizzamusic

«Я так не люблю – типа, давайте вместе сядем и напишем что-то. У меня так никогда не получается ничего хорошего.

Я езжу, летаю и накапливаю в голове какую-то информацию. Любую – смотрю фильмы, слушаю музыку, общаюсь с людьми, хожу на концерты и так далее. Разные вещи в подсознании откладываются, и в какой-то момент что-то меня триггерит и появляется песня.

И все, что я накопил, складывается само собой. Но чтобы я специально сел, да еще и кого-то звал вместе писать песню... Для меня эти песни – как женщина моя. Не хочу, чтобы с нами еще кто-то спал, типа того. (Смеется.)», – сказал Сергей.

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