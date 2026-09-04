Вышел фит Pizza и Джарахова – «Антонимы»

Новая песня группы Pizza – это совместная работа с Джараховым, получившая название «Антонимы».

Послушать ее можно в Spotify, «Звуке», Apple Music, «Кион Музыке», «Яндекс Музыке», Wink Музыке и VK Музыке – ссылки тут.

Еще совсем недавно мы в ожидании осени грустили под песню Pizza «Проволока», в конце июля на нее вышел клип, а еще чуть раньше слушали «Сны» и «Золото», уже ставшие хитами.

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