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Pizza выпустили фит с финалисткой «Новой фабрики звезд» Дашей Кочневой

«Ты меня так любишь, как матчи – ничьи, а я тебя – так, как топор палачи»: Сергей Приказчиков лучше всех умеет заставить нас грустить красиво. Его новая песня – о скоротечности времени, и это совместная работа с kochneva.

vk.ru/pizzamusic

Послушать «когда-нибудь закончится» можно в Spotify, Apple Music, «Кион Музыке», «Яндекс Музыке» и VK Музыке – ссылки тут.

Даша Кочнева – 20-летняя исполнительница из Москвы. В 2024 году она стала участницей «Новой фабрики звезд» на ТНТ и дошла до финала. 

«Большая осенняя песня, я бесконечно благодарна Сергею за нее», – так прокомментировала Даша выход сингла.

Сергей Приказчиков, похоже, в отдыхе не нуждается: еще совсем недавно мы в ожидании осени грустили под песню Pizza «Проволока», в конце июля на нее вышел клип, а в сентябре слушали фит Pizza и Джарахова – «Антонимы».

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