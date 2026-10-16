Pizza выпустили фит с финалисткой «Новой фабрики звезд» Дашей Кочневой

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Даша Кочнева – 20-летняя исполнительница из Москвы. В 2024 году она стала участницей «Новой фабрики звезд» на ТНТ и дошла до финала.

«Большая осенняя песня, я бесконечно благодарна Сергею за нее», – так прокомментировала Даша выход сингла.

Сергей Приказчиков, похоже, в отдыхе не нуждается: еще совсем недавно мы в ожидании осени грустили под песню Pizza «Проволока», в конце июля на нее вышел клип, а в сентябре слушали фит Pizza и Джарахова – «Антонимы».

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