Группа Pizza выпустила клип на песню «Проволока»

Одна из самых печальных песен Сергея Приказчикова обзавелась соответствующим видеорядом – смотреть, грустить, пересматривать.
Клип на вышедшую недавно песню «Проволока» – о неразделенной любви и расстоянии.
Послушать «Проволоку» можно в Spotify, Apple Music, «Кион Музыке», «Яндекс Музыке» и VK Музыке – ссылки тут.
Группу Pizza основал в 2010 году уроженец Уфы Сергей Приказчиков, который ранее играл в Via Chappa. Сегодня Приказчиков – обладатель «Золотого граммофона» и заслуженный артист Башкортостана.
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