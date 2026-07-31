Группа Pizza выпустила клип на песню «Проволока»

Клип на вышедшую недавно песню «Проволока» – о неразделенной любви и расстоянии.

Послушать «Проволоку» можно в Spotify, Apple Music, «Кион Музыке», «Яндекс Музыке» и VK Музыке – ссылки тут.

Группу Pizza основал в 2010 году уроженец Уфы Сергей Приказчиков, который ранее играл в Via Chappa. Сегодня Приказчиков – обладатель «Золотого граммофона» и заслуженный артист Башкортостана.

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