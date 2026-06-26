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Музыка

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Jeembo выпустил альбом Black Box 2 – и в нем есть фит с Icegergert

До конца рабочей недели осталось несколько часов – и мы предлагаем вам ворваться в выходные под знакомый пулеметный флоу ветерана хип-хопа Jeembo.

vk.com/jeembxxx

Давид Джангирян, он же Jeembo, выпустил Black Box 2 – сиквел нашумевшего студийного альбома Black Box, вышедшего шесть лет назад.

В релизе сразу 16 треков, в том числе фиты с Icegergert («Покажи козу»), Obladaet (Minotaur), Hugo Loud («Терминал») и коллегами по Hella HillzTveth (Long Table) и Bato (Cant Stop).

Слушаем в Apple Music, «Яндекс Музыке», VK Музыке, «Звуке», «Кион Музыке» и iTunes – все ссылки тут.

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