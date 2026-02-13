Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Музыка

Boulevard Depo и Jeembo – на альбоме у Icegergert

Питерский резидент лейбла Gazgolder Георгий Гергерт выпустил альбом «Глаз Бога», в котором на фитах есть несколько знакомых вам имен.

vk.com/boulevardepo

В альбоме 13 треков, шесть из них – фиты, в том числе с уфимскими рэперами Boulevard Depo («Бардак») и Jeembo («Попадаю в цель»).

Также можно послушать совместные работы Icegergert с Obladaet (Irkutsk power), Елизаветой Базыкиной («Актриса»). Gucci Mane («Око») и Miidas («Не добро пожаловать»).

Послушать «Глаз Бога» можно в Spotify, Apple Music, «Яндекс Музыке», VK Музыке, «Звуке», YouTube Music, iTunes и «Кион Музыке» – все ссылки тут.

