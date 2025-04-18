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Уфа музыкальная: Thomas Mraz, Tveth и Нокту на альбоме Loqiemean, новый трек i61

В выходные въезжаем под громкие коллаборации и чилловый музон от уфимских исполнителей.

vk.com/loqiemeanmusic

vk.com/loqiemeanmusic

Хип-хоп-исполнитель из Томска Loqiemean (Роман Ходяков) выпустил альбом Accept All Cookies – это его седьмая полноценная студийная работа.

В альбоме целых 20 треков, в том числе фиты с уфимскими музыкантами:

– Loqiemean feat. Tveth, Эрика Лундмоен – «Новые медали»;

– Loqiemean feat. Thomas Mraz, Booker – «Болото Стругацких»;

– Loqiemean feat. Нокту – Blade.

Слушаем в Spotify, Wink, Apple Music, «Яндекс Музыке», VK Музыке, «Звуке» и «МТС Музыке» – все ссылки тут.

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Фото на обложке: соцсети Loqiemean

vk.com/i61xi61

vk.com/i61xi61

Уфимский хип-хоп-артист i61 выпустил трек в честь своего дня рождения – «Помнишь».

«Легкий и добрый трек, дарит ностальгические вайбы и подчеркивает настроение артиста, которое он ощущает прямо сейчас», – говорится в анонсе.

Поздравления 31-летний Федор принимает на всех площадках – ловите ссылки.

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