Уфа музыкальная: Thomas Mraz, Tveth и Нокту на альбоме Loqiemean, новый трек i61

Хип-хоп-исполнитель из Томска Loqiemean (Роман Ходяков) выпустил альбом Accept All Cookies – это его седьмая полноценная студийная работа.

В альбоме целых 20 треков, в том числе фиты с уфимскими музыкантами:

– Loqiemean feat. Tveth, Эрика Лундмоен – «Новые медали»;

– Loqiemean feat. Thomas Mraz, Booker – «Болото Стругацких»;

– Loqiemean feat. Нокту – Blade.

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Фото на обложке: соцсети Loqiemean