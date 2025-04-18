Уфа музыкальная: Thomas Mraz, Tveth и Нокту на альбоме Loqiemean, новый трек i61

В выходные въезжаем под громкие коллаборации и чилловый музон от уфимских исполнителей.
vk.com/loqiemeanmusic
Хип-хоп-исполнитель из Томска Loqiemean (Роман Ходяков) выпустил альбом Accept All Cookies – это его седьмая полноценная студийная работа.
В альбоме целых 20 треков, в том числе фиты с уфимскими музыкантами:
– Loqiemean feat. Tveth, Эрика Лундмоен – «Новые медали»;
– Loqiemean feat. Thomas Mraz, Booker – «Болото Стругацких»;
– Loqiemean feat. Нокту – Blade.
Слушаем в Spotify, Wink, Apple Music, «Яндекс Музыке», VK Музыке, «Звуке» и «МТС Музыке» – все ссылки тут.
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Фото на обложке: соцсети Loqiemean
vk.com/i61xi61
Уфимский хип-хоп-артист i61 выпустил трек в честь своего дня рождения – «Помнишь».
«Легкий и добрый трек, дарит ностальгические вайбы и подчеркивает настроение артиста, которое он ощущает прямо сейчас», – говорится в анонсе.
Поздравления 31-летний Федор принимает на всех площадках – ловите ссылки.
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