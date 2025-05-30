Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Поделиться:

Уфа музыкальная: новый альбом Jeembo и трек Kurt92

В эту жаркую пятницу и в грядущие выходные слушаем много уличного хип-хопа от уфимских исполнителей.

vk.com/jeembxxx

Давид Джангирян, он же Jeembo, выпустил альбом Stay Hella: это восемь треков, и только один из них – фит («5 Star» – с Bato).

Слушаем в Spotify, Apple Music, «Яндекс Музыке», VK Музыке, «Звуке», YouTube Music и «МТС Музыке» – все ссылки тут.

В прошлый раз совместную работу Jeembo и Bato мы слышали пару недель назад: в альбоме последнего 6lankname 2 был их фит Thunder.

18+

vk.com/kurt92kurt92

Константин Шац aka Kurt92 дропнул трек I get it – это саунд-трип в прошлое, оформленный в фирменной манере исполнителя: грязный бас, кассетная компрессия, рваный флоу и прямолинейная подача.

Визуальная часть релиза вдохновлена эстетикой пин-апа 60-х годов – образы, в которых глянцевая соблазнительность соседствует с бунтом, уличным духом и ностальгией по временам, когда стиль формировался интуицией, а не алгоритмами.

Слушаем тут

18+

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: