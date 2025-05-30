Уфа музыкальная: новый альбом Jeembo и трек Kurt92

В эту жаркую пятницу и в грядущие выходные слушаем много уличного хип-хопа от уфимских исполнителей.
Давид Джангирян, он же Jeembo, выпустил альбом Stay Hella: это восемь треков, и только один из них – фит («5 Star» – с Bato).
Слушаем в Spotify, Apple Music, «Яндекс Музыке», VK Музыке, «Звуке», YouTube Music и «МТС Музыке» – все ссылки тут.
В прошлый раз совместную работу Jeembo и Bato мы слышали пару недель назад: в альбоме последнего 6lankname 2 был их фит Thunder.
18+
Константин Шац aka Kurt92 дропнул трек I get it – это саунд-трип в прошлое, оформленный в фирменной манере исполнителя: грязный бас, кассетная компрессия, рваный флоу и прямолинейная подача.
Визуальная часть релиза вдохновлена эстетикой пин-апа 60-х годов – образы, в которых глянцевая соблазнительность соседствует с бунтом, уличным духом и ностальгией по временам, когда стиль формировался интуицией, а не алгоритмами.
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