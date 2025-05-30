Уфа музыкальная: новый альбом Jeembo и трек Kurt92

Давид Джангирян, он же Jeembo, выпустил альбом Stay Hella: это восемь треков, и только один из них – фит («5 Star» – с Bato).

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В прошлый раз совместную работу Jeembo и Bato мы слышали пару недель назад: в альбоме последнего 6lankname 2 был их фит Thunder.

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