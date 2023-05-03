Thomas Mraz выпустил клип на песню «Эльдорадо» (ВИДЕО)

Сегодня, третьего мая, вышел клип, включающий кадры из киноленты, в том числе сцену с Thomas Mraz и уфимским актером Аскаром Нигамедзяновым.

Режиссером клипа, как и фильма «Юра дворник», выступил Виталий Дудка, также в нем сыграла Паулина Врублевска.

«Композиции "Эльдорадо" сама по себе очень кинематографичная, поэтому у нас получилось отличное сочетание песни с сюжетной линией фильма. В основу клипа легла любовная история между главными героями фильма "Юра дворник" – Юрой и Женей, которых исполнили Антон Кузнецов и Ида Галич», – рассказал Виталий Дудка.

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