Thomas Mraz выпустил клип на песню «Эльдорадо» (ВИДЕО)

Второй сингл с нового альбома ECO+ – фит с 2Night под названием «Эльдорадо» – Thomas Mraz выпустил в прошлую пятницу. Песня является официальным саундтреком к фильму «Юра Дворник».
Сегодня, третьего мая, вышел клип, включающий кадры из киноленты, в том числе сцену с Thomas Mraz и уфимским актером Аскаром Нигамедзяновым.
Режиссером клипа, как и фильма «Юра дворник», выступил Виталий Дудка, также в нем сыграла Паулина Врублевска.
«Композиции "Эльдорадо" сама по себе очень кинематографичная, поэтому у нас получилось отличное сочетание песни с сюжетной линией фильма. В основу клипа легла любовная история между главными героями фильма "Юра дворник" – Юрой и Женей, которых исполнили Антон Кузнецов и Ида Галич», – рассказал Виталий Дудка.
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