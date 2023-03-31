Уфа музыкальная: фит Pizza и Zivert, новые треки Jeembo и Basic Boy

Группа Pizza дропнула фит с московской поп-певицей Zivert «Залипательно», послушать его можно на всех площадках – ссылки тут.

В конце прошлого года Сергей Приказчиков выпустил клип на песню «Пружинка», в котором повторил кадры из фильма «Бегущий по лезвию 2049» (2017) с Райаном Гослингом в главной роли.

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