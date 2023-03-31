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Музыка

Уфа музыкальная: фит Pizza и Zivert, новые треки Jeembo и Basic Boy

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В эти выходные слушаем мелодичный весенний поп от Сергея Приказчикова и много разного уфимского хип-хопа.

vk.com/pizzamusic

Группа Pizza дропнула фит с московской поп-певицей Zivert «Залипательно», послушать его можно на всех площадках – ссылки тут.

В конце прошлого года Сергей Приказчиков выпустил клип на песню «Пружинка», в котором повторил кадры из фильма «Бегущий по лезвию 2049» (2017) с Райаном Гослингом в главной роли.

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vk.com/hellahillzworld

«Тук-тук, кто там? Это Hella Hillz, три копателя могил». Jeembo, Tveth и Bato снова работают вместе: парни выпустили трек Horror и анонсировали одноименный EP.

Послушать трек можно тут, а альбом услышим седьмого апреля.

16+

Basic Boy прервал затянувшееся молчание треком «Тепло», который звучит очень basic, что, судя по комментариям, понравилось не всем поклонникам музыканта.

14 апреля послушаем студийный альбом 123LFG, который станет четвертым в карьере Максима Окунева.

16+

vk.com/sup4k

В новом сборнике музыкального продюсера из Санкт-Петербурга SP4K «Сверхзадача» можно услышать ремиксы на треки Boulevard Depo, Kurt92, Jeembo и многих других артистов. Эксклюзив для «VK Музыки» – слушаем тут.

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