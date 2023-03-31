Уфа музыкальная: фит Pizza и Zivert, новые треки Jeembo и Basic Boy

В эти выходные слушаем мелодичный весенний поп от Сергея Приказчикова и много разного уфимского хип-хопа.
vk.com/pizzamusic
Группа Pizza дропнула фит с московской поп-певицей Zivert «Залипательно», послушать его можно на всех площадках – ссылки тут.
В конце прошлого года Сергей Приказчиков выпустил клип на песню «Пружинка», в котором повторил кадры из фильма «Бегущий по лезвию 2049» (2017) с Райаном Гослингом в главной роли.
6+
vk.com/hellahillzworld
Basic Boy прервал затянувшееся молчание треком «Тепло», который звучит очень basic, что, судя по комментариям, понравилось не всем поклонникам музыканта.
14 апреля послушаем студийный альбом 123LFG, который станет четвертым в карьере Максима Окунева.
16+
vk.com/sup4k
В новом сборнике музыкального продюсера из Санкт-Петербурга SP4K «Сверхзадача» можно услышать ремиксы на треки Boulevard Depo, Kurt92, Jeembo и многих других артистов. Эксклюзив для «VK Музыки» – слушаем тут.
18+
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