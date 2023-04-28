Уфа музыкальная: саундтрек к фильму «Юра Дворник» и трибьют основателю группы «Алиса»

На этих длинных майских выходных слушаем старый добрый русский рок и мелодичный хип-хоп от ветеранов индустрии, а также рефлексируем вместе с уфимским фрешменом.
vk.com/ddtclub
Лидер «ДДТ» Юрий Шевчук принял участие в трибьюте основателю группы «Алиса» Святославу Задерию.
Святослав Задерий – культовая для фанатов русского рока фигура. Помимо «Алисы», он основал также группу «Нате!», на сайте которой сейчас можно послушать песню Задерия «Конгресс страха» в исполнении Шевчука, изначально записанную в 1988 году.
В записи новой версии песни также поучаствовали: барабанщик Сергей Наветный («Нате!», «Сплин»), бас-гитарист Василий Соколов («Нате!», «Ливень»), клавишник Андрей Селюнин («Нате!», «Кошкин дом»), саксофонист Николай Рубанов («Аукцыон»).
«ДДТ» заработали 15 млн на краудфандинговой платформе
16+
vk.com/thomasmraz
Thomas Mraz дропнул второй сингл с нового альбома «ECO+»: это фит с 2Night под названием «Эльдорадо», послушать его можно на всех платформах – ссылки тут.
Песня является официальным саундтреком к фильму «Юра Дворник», в котором снялись такие актеры как Гоша Куценко, Татьяна Догилева и Ида Галич, небольшую роль сыграл и сам Алмас. Скоро на YouTube-канале Thomas Mraz появится клип.
«Герой песни выбрал праздный образ жизни, богатство славу и тусы, разбил сердце второй половинке, потом понял свою ошибку, но было поздно. И у него ничего не осталось, кроме бабла и алкоголя, и он идет ко дну. Покрывшись золотом, тонет в бокале с шампанским с золотыми пузырьками. Отсылка к золотому городу Эльдорадо», – так рассказывает о новом треке сам исполнитель.
Неделю назад Thomas Mraz выпустил клип на песню Pop MMA, которая также войдет в новый альбом.
Почти голливудская история: как уфимцы сняли кино о Юре-дворнике и покажут его всей стране
16+
vk.com/loudhouse
Трио «Лауд» анонсировало примерную дату следующего релиза: парни выпустят что-то интересное под названием No Stress в мае 2023 года.
А пока, чтобы скоротать время, можно переслушать их прошлогодний диджей-сет.
«Я запомню Диму таким»: трио «Лауд» – о смерти Димы Новы
vk.com/obrazkobra
Новый трек Obrazkobra называется «Никто» – и он уже доступен в YouTube Music, Apple Music, iTunes, «VK Музыке» и Spotify, ссылки тут.
«Мы пропускаем сквозь себя людей, эмоции, ошибки, на чем-то учимся, а из-за чего-то наоборот сворачиваем с дороги.
Cамое главное – что в любом случае с этим жизненным дерьмом приходится бороться нам самим, и я знаю по себе, что никто тебя не вытащит, если только не ты сам, всем словно плевать на тебя в эти моменты, даже если тебе и пытаются помочь, все это будет бессильно пока ты сам не разберешься во всем.
Внутри тебя все пылает огнем, и важно то, как ты справишься с этим, во что ты уведешь это пламя», – пишет артист в анонсе.
Obrazkobra: «В наше время чем круче и качественнее ты делаешь музыку, тем больше вероятность, что тебя услышат»
16+
Комментарии (0)