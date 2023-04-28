Уфа музыкальная: саундтрек к фильму «Юра Дворник» и трибьют основателю группы «Алиса»

Thomas Mraz дропнул второй сингл с нового альбома «ECO+»: это фит с 2Night под названием «Эльдорадо», послушать его можно на всех платформах – ссылки тут.

Песня является официальным саундтреком к фильму «Юра Дворник», в котором снялись такие актеры как Гоша Куценко, Татьяна Догилева и Ида Галич, небольшую роль сыграл и сам Алмас. Скоро на YouTube-канале Thomas Mraz появится клип.

«Герой песни выбрал праздный образ жизни, богатство славу и тусы, разбил сердце второй половинке, потом понял свою ошибку, но было поздно. И у него ничего не осталось, кроме бабла и алкоголя, и он идет ко дну. Покрывшись золотом, тонет в бокале с шампанским с золотыми пузырьками. Отсылка к золотому городу Эльдорадо», – так рассказывает о новом треке сам исполнитель.

Неделю назад Thomas Mraz выпустил клип на песню Pop MMA, которая также войдет в новый альбом.

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