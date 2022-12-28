Новогодний диджей-сет от «Лауд» (ВИДЕО)

«Этим летом мы полным составом ездили к нашим друзьям в Кабардино-Балкарию и сняли там такой вот диджей-сет! Дропаем его сейчас, чтобы вам было что смотреть в эти новогодние дни и танцевать вместе с нами! С наступающим новым годом!» – анонсировала группа выход видео.

В этом году «Лауд» вместе с Бастой, Shortparis, Feduk и другими артистами выпустили совместный трибьют-альбом «Поколение Брат».

Кроме того, в июле текущего года вышел фит с Антохой МС – «Капли», а в феврале парни выпустили совместный трек с Tapenight – «Вольта». В августе Taly написал, что группа готовит EP «в самом необычном звучании».

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