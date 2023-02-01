«ДДТ» заработали 15 млн на краудфандинговой платформе

Сбор стартовал шестого сентября 2022 года и завершился сегодня, первого февраля 2023 года. Всего было собрано 15 256 250 рублей.

Проект поддержали 5437 раз. В основном это покупатели альбома по предзаказу в цифровой версии (1711 человек), а также на двойном виниле с автографами и без. Но были и те, кто решил пожертвовать артистам деньги безвозмездно.

Стоимость альбома на виниле варьировалась от пяти до 15 тыс. рублей. Можно было заказать также версию на CD или аудиокассете с автографами и без.