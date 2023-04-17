Thomas Mraz выпустил клип на песню Pop MMA

Трек Pop MMA вышел седьмого апреля, послушать его можно в Apple Music, Spotify, «Яндекс Музыке», «VK Музыке», MTC Music, iTunes и «Звуке» – все ссылки тут.

Он посвящен популярному сегодня у молодежи одноименному явлению: к поп-ММА относят не только поединки блогеров и знаменитостей по смешанным правилам, но и кулачные, а также различные фрик-бои, которые транслируются обычно на YouTube.

Сегодня, 17 апреля, состоялся релиз клипа – его можно посмотреть на YouTube-канале артиста (содержит нецензурную лексику).

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