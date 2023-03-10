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Музыка

Kurt92 выпустил трек I Like It

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Уфимский музыкант Kurt92 продолжает штамповать бэнгеры вместе с товарищами по творческому объединению United.

Обложка: @slime_m0ld_

Новый трек Константина Шаца называется I Like It, это совместная работа с Pharmacist и Cloudymane, послушать ее можно в Spotify или тут.

Это второй трек Kurt92 в 2023 году: в феврале он дропнул фит с Ghostface Playa из объединения United – Hofmann.

В прошлом году осенью вышло сразу два фита Kurt92 с Ghostface Playa – Pedal to the Metal и Half. Кроме того, за последнее время он выпустил треки «01», Halogen и «Оставим на после».

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Kurt92

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