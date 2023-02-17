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Музыка

Уфа музыкальная: новый альбом Boulevard Depo, трек Kurt92 и ‎DJ Mix от Thomas Mraz

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В эти выходные слушаем много танцевальной музыки, рэпа и boom bap, который точно не годится для джипов.

Обложка: Юлия Склярова

Boulevard Depo выпустил долгожданный альбом «Сертоловский токсик», релиз которого мог состояться еще в прошлом году, но задержался из-за перфекционизма Артема.

Как и ожидалось, в нем услышим фиты с Saluki, Гуляй Рваниной, Маслом черного тмина и другими исполнителями.

Послушать его можно в Apple Music, «VK Музыке», Yandex Music, iTunes, «МТС Music» и «Звуке», все ссылки тут.

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vk.com/djtmlab

Неутомимый Thomas Mraz выложил почти часовой ‎DJ Mix из 50+ треков, найти который можно в его новом паблике DJTM LAB. Под это мы танцуем.

Ранее мы писали о том, что этой весной Алмас проедет по России с большими сольными концертами и, конечно, заглянет в родной город.

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vk.com/kurt92kurt92

Константин Шац, более известный как Kurt92, дропнул очередной фит с Ghostface Playa из объединения United – Hofmann, послушать его можно тут.

В прошлом году осенью вышло сразу два фита Kurt92 с Ghostface Playa – Pedal to the Metal и Half.

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Люди:
Thomas Mraz, Boulevard Depo, Kurt92

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