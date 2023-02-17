Уфа музыкальная: новый альбом Boulevard Depo, трек Kurt92 и ‎DJ Mix от Thomas Mraz

Boulevard Depo выпустил долгожданный альбом «Сертоловский токсик», релиз которого мог состояться еще в прошлом году, но задержался из-за перфекционизма Артема.

Как и ожидалось, в нем услышим фиты с Saluki, Гуляй Рваниной, Маслом черного тмина и другими исполнителями.

Послушать его можно в Apple Music, «VK Музыке», Yandex Music, iTunes, «МТС Music» и «Звуке», все ссылки тут.

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