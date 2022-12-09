Kurt92 выпустил трек Half

Уфимский музыкант Kurt92 дропнул фит с Ghostface Playa, который также входит в объединение United.
Фотограф: Ranis Zakariv
Трек Half доступен в «VK Музыке» и Spotify, послушать его можно тут.
Это уже второй за последнее время фит Kurt92 с Ghostface Playa: в октябре парни выпустили трек Pedal to the Metal.
Кроме того, в сентябре Константин дропнул альбом «Плацебо», следом вышли синглы Halogen и «Оставим на после».
В недавнем интервью «Уфа.Собака.ru» Kurt92 рассказал о жизни в Уфе, начале музыкальной карьеры и решении создать объединение United.
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