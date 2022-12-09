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Музыка

Kurt92 выпустил трек Half

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Уфимский музыкант Kurt92 дропнул фит с Ghostface Playa, который также входит в объединение United.

Фотограф: Ranis Zakariv

Трек Half доступен в «VK Музыке» и Spotify, послушать его можно тут.

Это уже второй за последнее время фит Kurt92 с Ghostface Playa: в октябре парни выпустили трек Pedal to the Metal.

Кроме того, в сентябре Константин дропнул альбом «Плацебо», следом вышли синглы Halogen и «Оставим на после».

В недавнем интервью «Уфа.Собака.ru» Kurt92 рассказал о жизни в Уфе, начале музыкальной карьеры и решении создать объединение United.

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