Kurt92 выпустил трек Half

Трек Half доступен в «VK Музыке» и Spotify, послушать его можно тут.

Это уже второй за последнее время фит Kurt92 с Ghostface Playa: в октябре парни выпустили трек Pedal to the Metal.

Кроме того, в сентябре Константин дропнул альбом «Плацебо», следом вышли синглы Halogen и «Оставим на после».

В недавнем интервью «Уфа.Собака.ru» Kurt92 рассказал о жизни в Уфе, начале музыкальной карьеры и решении создать объединение United.

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