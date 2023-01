В новом альбоме Boulevard Depo будут фиты с Saluki, Гуляй Рваниной и Маслом черного тмина

В подкасте Артем сообщил о том, что релиз альбома должен был состояться еще летом 2022 года, но задержался, так как он многого требовал от себя и своей команды.

«Я думал, что релиз будет называться "Музыка для джипов", но это было еще до февраля 2022 года. С тех пор мне пришлось отвлечься немножечко от джипов, заняться другими делами.

Ну и потом я послушал свой материал и понял, что это вообще не музыка для джипов. Никак. От "Музыки для джипов" остался только один трек на релизе, который так и называется. (Смеется.) И теперь альбом будет называться "Сертоловский токсик".

Назвал так из-за того, что я живу за городом на севере, в сторону Финляндии, там у некоторых населенных пунктов странные названия. И ты думаешь – откуда такие названия? А это финно-угорские корни передают привет.

Работаю над этим релизом с тех пор, как закончил Qwerty Lang. Это моя классика: не могу остановить работу, постоянно что-то делаю. И, в общем-то, закончил я делать этот альбом примерно пятого января этого года. Потому что недооценил самого себя и уровень своей педантичности.

В этот раз я хочу выпустить винил наконец-то, и исходя из этого плейлист разбит на две аккуратные половины. Первая более движовая, танцевабельная, а вторая это прям The Dark Side of the Moon, boom bap. Последняя моя тяга – это такой вот, если упростить очень, авангардный boom bap.

На релизе будут "Масло черного тмина", мой старый друг Сеня Saluki, Гуляй Рванина. Наконец-то наступило время, когда я смог нормально заколлабиться с Рваниной так, чтобы чувствовать себя наравне, потому что я был еще маленьким, когда он уже круто делал», – сказал Boulevard Depo.

Помимо перечисленных, в альбоме «Сертоловский токсик» будет фит с молодым рэпером из Тюмени Seemee.