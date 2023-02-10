Thomas Mraz даст концерт в Уфе

В Уфе концерт пройдет 26 апреля в Доме печати (50-летия Октября, 13).

«Новая программа и шоу от мультижанрового исполнителя из Уфы, главные хиты и атмосфера, ради которой мы так сильно ждали лайв выступления Алмаса!» – говорится в анонсе концерта.

Осенью прошлого года Thomas Mraz дропнул EP «Алукард», в этом отметился фитом с Whyluv и lowlife – «24/7».

В недавнем интервью он рассказал о том, что в следующем альбоме, релиз которого состоится весной, планирует отойти от трендового хип-хопа и отдать дань уважения старому фанку и року.

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