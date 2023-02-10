18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Thomas Mraz даст концерт в Уфе

Поделиться:

Этой весной Thomas Mraz проедет по России с большими сольными концертами и, конечно, заглянет в родной город.

vk.com/thomasmraz

В Уфе концерт пройдет 26 апреля в Доме печати (50-летия Октября, 13).

«Новая программа и шоу от мультижанрового исполнителя из Уфы, главные хиты и атмосфера, ради которой мы так сильно ждали лайв выступления Алмаса!» – говорится в анонсе концерта.

Осенью прошлого года Thomas Mraz дропнул EP «Алукард», в этом отметился фитом с Whyluv и lowlife – «24/7».

В недавнем интервью он рассказал о том, что в следующем альбоме, релиз которого состоится весной, планирует отойти от трендового хип-хопа и отдать дань уважения старому фанку и року.

16+

Люди:
Thomas Mraz

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: