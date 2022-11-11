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«Лауд», Баста, Shortparis, Feduk и другие артисты выпустили совместный трибьют-альбом «Поколение Брат»

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Сборник «Поколение Брат» посвящен 25-летию выхода культового фильма Алексея Балабанова «Брат» (1997).

vk.com/loudhouse

В сборнике 11 песен, все они – вольная интерпретация саундтреков к фильмам «Брат» и «Брат 2».

В трибьют-альбом вошли треки от: Ольги Бодровой и Петра Балабанова, Zoloto, «Лауд», Shortparis, Feduk, Басты, Anikv и Saluki, Gone.Fludd, «Казускомы», Lovv66, Seemee.

«Поколение Брат» доступен в Apple Music, «VK Музыке», Yandex Music, YouTube Music, Spotify, iTunes Store, TikTok и «Звуке», все ссылки тут.

Уфимцы «Лауд» выбрали песню группы «Наутилус Помпилиус»:

«Наш выбор не просто так пал на песню "Наутилус Помпилиус" – "Черные Птицы": мы выбрали ее потому, что она звучала в одной из самых эпичных и динамичных сцен фильма, а это именно тот темп и та энергия, которую мы хотели вложить в песню.

Главной задачей в работе над нашей версией было сохранить атмосферу оригинальной композиции, фильма и духа того времени. Если бы музыка была палитрой, а песня одним из цветов, тут явно преобладал бы "сепия" и родственные ему оттенки.

Для нас было честью стать частью этого проекта, приятного прослушивания!» – говорится в анонсе группы.

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