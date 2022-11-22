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Музыка

Выступление Pizza на «Авторадио» (ВИДЕО)

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Группа Pizza во главе с Сергеем Приказчиковым заскочила на вечерок в эфир «Авторадио», чтобы исполнить свои главные хиты.

В эфире Pizza исполнили свои самые известные песни – это «Улыбка» и «Романс».

Первая вошла в альбом «Основано на нереальных событиях» (2020), вторую крутят на радио с 2016 года, она была в альбоме Zavtra.

Песню «Мерцала» Pizza выпустила синглом весной 2022 года, позже она вошла в альбом «Сахар».

«Оружие» Приказчиков назвал «фактически первой песней» группы. Она была в альбоме «Кухня» 2012 года выпуска.

Недавно мы опубликовали клип на песню «Пружинка», в котором Приказчиков косплеит Райана Гослинга. Она также вошла в альбом «Сахар».

«Лифт» – с альбома «На всю планету Земля» 2014 года выпуска.

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