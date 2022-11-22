Выступление Pizza на «Авторадио» (ВИДЕО)

Группа Pizza во главе с Сергеем Приказчиковым заскочила на вечерок в эфир «Авторадио», чтобы исполнить свои главные хиты.
В эфире Pizza исполнили свои самые известные песни – это «Улыбка» и «Романс».
Первая вошла в альбом «Основано на нереальных событиях» (2020), вторую крутят на радио с 2016 года, она была в альбоме Zavtra.
Недавно мы опубликовали клип на песню «Пружинка», в котором Приказчиков косплеит Райана Гослинга. Она также вошла в альбом «Сахар».
«Лифт» – с альбома «На всю планету Земля» 2014 года выпуска.
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