Земфира опубликовала фото с Аллой Пугачевой

«Не стала бы писать до окончания тура, если бы...

Алла Борисовна посетила концерт, похвалила музыкантов, сказала, что я ребенок на сцене.

А я хочу в ответ сказать – вы крутая. Безусловная величина. Неважно, как мы чувствуем музыку, мы обе певицы нашей страны», – подписала Земфира это фото в соцсетях.

Пугачева недавно покинула Россию и нагрубила хейтерам, после чего подверглась нападкам со стороны многих звезд и политиков, радиостанции начали снимать ее песни с эфира.