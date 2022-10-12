Земфира опубликовала фото с Аллой Пугачевой

Земфира сейчас проводит Borderline Tour 2022, он целиком пройдет за границей. Недавно она выпустила мини-альбом «Земфира от Луки» – четвертый крупный ее релиз и второй EP за полтора года.
vk.com/zemfira
«Не стала бы писать до окончания тура, если бы...
Алла Борисовна посетила концерт, похвалила музыкантов, сказала, что я ребенок на сцене.
А я хочу в ответ сказать – вы крутая. Безусловная величина. Неважно, как мы чувствуем музыку, мы обе певицы нашей страны», – подписала Земфира это фото в соцсетях.
Пугачева недавно покинула Россию и нагрубила хейтерам, после чего подверглась нападкам со стороны многих звезд и политиков, радиостанции начали снимать ее песни с эфира.
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