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Земфира опубликовала фото с Аллой Пугачевой

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Земфира сейчас проводит Borderline Tour 2022, он целиком пройдет за границей. Недавно она выпустила мини-альбом «Земфира от Луки» – четвертый крупный ее релиз и второй EP за полтора года.

vk.com/zemfira

«Не стала бы писать до окончания тура, если бы...

Алла Борисовна посетила концерт, похвалила музыкантов, сказала, что я ребенок на сцене.

А я хочу в ответ сказать – вы крутая. Безусловная величина. Неважно, как мы чувствуем музыку, мы обе певицы нашей страны», – подписала Земфира это фото в соцсетях.

Пугачева недавно покинула Россию и нагрубила хейтерам, после чего подверглась нападкам со стороны многих звезд и политиков, радиостанции начали снимать ее песни с эфира.

Альбом «Земфира от Луки» – в топ-3 чарта Apple Music

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Земфира

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