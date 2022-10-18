Концерты Земфиры за рубежом собирают в разы меньше публики

Как сообщает издание «Известия», билеты на концерт Земфиры, который пройдет сегодня, 18 октября, в Праге, стоят €79 (примерно 4,8 тыс. рублей) на танцпол. Вместительность зала Forum Karlin – три тысячи человек.

Пройти на концерт Земфиры в Stadthalle Offenbach (Оффенбах-на-Майне), который состоится 21 октября, можно будет за €69 (примерно 4,2 тыс. рублей), вместительность там такая же.

На концерте певицы в Гаагском зале будет всего 1100 человек, билеты стоят €190 (примерно 11,5 тыс. рублей) за VIP-ложу или €120 (примерно 7,3 тыс. рублей) за партер.

В этом особенность концертов на Западе: цены на них всегда намного демократичнее, но и гонорары у артистов за них, соответственно, скромнее. Для сравнения, в 2016 году на концерт Земфиры на стадионе «Олимпийский» в России было практически мгновенно продано 30 тыс. билетов по цене 2-25 тыс. рублей.