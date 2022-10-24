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Музыка

Земфира призвала не бросать флаги на сцену на концертах

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Ранее инцидент с украинским флагом на концерте Земфиры на Кипре привел к призывом отменить певицу в соцсетях.

Ранее стало известно, что на концерте Земфиры в Лимасоле охрана отбирала у посетителей флаги. Одна из фанаток все же пронесла украинский флаг в кармане и кинула его на сцену, но певица просто унесла его за кулисы и продолжила выступление.

Когда об этом стало известно в соцсетях, украинские комментаторы начали призывать «отменить» Земфиру.

В связи с этим она обратилась к подписчикам на своих страницах:

«Приветствую. Никогда ничего не кидайте на сцену. Я закончу концерт, если такое случится», – написала Земфира.

Похожий инцидент был несколько лет назад: в 2015 году в Тбилиси Земфира развернула украинский флаг, но в 2016 на концерте в Литве грубо потребовала от зрителей убрать флаг Украины, развернутый в зале, после чего ее также критиковали в соцсетях.

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