Вышел фит Misheral и Why, Berry – Esquire

Молодой уфимский музыкант Misheral впервые в этом году напомнил о себе новым треком: это фит с 22-летним рэпером из Санкт-Петербурга Why, Berry.
instagram.com/misheralll
Трек Esquire доступен на Apple Music, VK Music, Boom и Spotify, все ссылки тут.
Ринат Биглов, он же Misheral, родился и вырос в Уфе, впервые заявил о себе в 2019 году, выступив на фестивале «Новая Атланта» на одной сцене с Face, Morgenshtern, Thomas Mraz и многими другими известными артистами. В октябре 2020 года он выпустил EP «Потолок оранжевой эйфории», а весной прошлого отметился разносторонним альбомом «Многоликий Шаман».
Последний крупный релиз от Misheral – альбом «Фрирайд: В промилле от дома» – мы увидели и услышали в октябре 2021 года, в нем было 14 треков. В записи приняли участие малоизвестные пока исполнители Лайтер, Клык и Граци.
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