Вышел фит Misheral и Why, Berry – Esquire

Трек Esquire доступен на Apple Music, VK Music, Boom и Spotify, все ссылки тут.

Ринат Биглов, он же Misheral, родился и вырос в Уфе, впервые заявил о себе в 2019 году, выступив на фестивале «Новая Атланта» на одной сцене с Face, Morgenshtern, Thomas Mraz и многими другими известными артистами. В октябре 2020 года он выпустил EP «Потолок оранжевой эйфории», а весной прошлого отметился разносторонним альбомом «Многоликий Шаман».

Последний крупный релиз от Misheral – альбом «Фрирайд: В промилле от дома» – мы увидели и услышали в октябре 2021 года, в нем было 14 треков. В записи приняли участие малоизвестные пока исполнители Лайтер, Клык и Граци.