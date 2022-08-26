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Музыка

Misheral выпустил трек «Дрифтер»

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Молодой уфимский музыкант Misheral выпустил второй в этом году сольный трек, в котором продолжает экспериментировать со звуком.

Ранее в 2022 году вышел трек Misheral «Фастфуд» (послушать можно тут) и фит с рэпером из Санкт-Петербурга Why, Berry – Esquire.

Ринат Биглов, он же Misheral, родился и вырос в Уфе, впервые заявил о себе в 2019 году, выступив на фестивале «Новая Атланта» на одной сцене с Face, Morgenshtern, Thomas Mraz и многими другими известными артистами. В октябре 2020 года он выпустил EP «Потолок оранжевой эйфории», а весной прошлого отметился разносторонним альбомом «Многоликий Шаман».

Последний крупный релиз от Misheral – альбом «Фрирайд: В промилле от дома» – мы увидели и услышали в октябре 2021 года, в нем было 14 треков. В записи приняли участие малоизвестные пока исполнители Лайтер, Клык и Граци.

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