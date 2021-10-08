Вышел альбом Misheral «Фрирайд: В промилле от дома»

Молодой уфимский музыкант Misheral продолжает экспериментировать со звуком. Его новый альбом – идеальный саундтрек для последних теплых дней этого года.
vk.com/misheral
«Фрирайд: В промилле от дома» доступен на Apple Music, VK Music, Boom, Spotify, Yandex Music, YouTube Music и Deezer, все ссылки тут.
В альбоме 14 треков, в том числе вышедшие ранее «Дайкири» и «Полна любви». В записи приняли участие малоизвестные пока исполнители Лайтер, Клык и Граци.
Ринат Биглов, он же Misheral, родился и вырос в Уфе, впервые заявил о себе в 2019 году, выступив на фестивале «Новая Атланта» на одной сцене с Face, Morgenshtern, Thomas Mraz и многими другими известными артистами. В октябре прошлого года он выпустил EP «Потолок оранжевой эйфории», а весной 2021 года отметился разносторонним альбомом «Многоликий Шаман».
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.