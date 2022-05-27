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Музыка

Группа Pizza выступит на VK Fest 2022

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Фестиваль пройдет в этом году 23-24 июля в Санкт-Петербурге, Москве и Сочи. Его дважды переносили из-за Covid-19.

Фото: Kamil Kutushev

Среди заявленных участников – такие артисты, как Баста, Slava Marlow, Feduk, Джарахов, Soda Luv, Zivert, Клава Кока, L'One, Pharaoh, Cream Soda, МакSим, Антоха MC, OG Buda, Дора, Егор Крид, Niletto, Jony, HammAli & Navai, Джарахов, Vacio и многие другие, список еще будет пополняться.

На концерте в Санкт-Петербурге выступит и уфимская группа Pizza во главе с Сергеем Приказчиковым.

В этом году Pizza выпустили одну песню – «Мерцала», в прошлом Приказчиков вместе с Hensy выпустил песню «Неидеальная», ставшую хитом, а зимой – фит с Tony Tonite – Da.

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