Вышел альбом Thomas Mraz – Future Flashbacks (Deluxe)

Future Flashbacks (Deluxe) уже доступен в Apple Music, Spotify, «Яндекс Музыка», «Сбер Звук», «VK Музыка», YouTube Music и iTunes, все ссылки тут.

Это совместная работа с малоизвестным (пока) музыкантом и продюсером Kkome, он отвечает за сведение и мастеринг.

Ранее Thomas Mraz выпустил синглы с этого альбома «Спойлер» и «Больше не держу», последний вышел одновременно с клипом.

Недавно Алмас запустил лейбл Hangov3r и выполняет в нем функцию креативного директора. Сам он называет свой лейбл «лабораторией, которая помогает применять наши знания в новых сферах искусства».