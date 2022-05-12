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Thomas Mraz выпустил клип на deluxe-версию трека «Больше не держу»

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В клипе – солнце, море, пальмы и расслабленная атмосфера, то есть все, что вам нужно в этот пасмурный холодный четверг.

Макси-сингл «Больше не держу» + «Двигайся так» вышел в ноябре 2021 года. Это совместная работа с малоизвестным (пока) музыкантом и продюсером Kkome, он отвечает за сведение и мастеринг.

Трек вошел в альбом Future Flashbacks, релиз которого состоялся 26 ноября.

Это – deluxe-версия трека, она войдет в альбом Future Flashbacks – Deluxe, релиз которого состоится в 2022 году. Ранее Thomas Mraz выпустил сингл «Спойлер», который также войдет в альбом.

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