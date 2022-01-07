Рэпер Face покинул Россию из-за конфликта с властями

«К сожалению, Ваня больше не живет в России. Он очень любит Россию и хочет тут жить. Его вынудили покинуть страну», – написала Недорезова в Facebook без объяснения причин. Позже этот комментарий был удален.

В сентябре 2021 года Face в соцсетях сообщил об отмене первых двух концертов его тура в Красноярске и Новосибирске. По его информации, на площадки оказывается давление со стороны властей, так как он состоит в некоем списке нежелательных артистов.

По словам Ивана Дремина, руководству площадок звонили из ФСБ и администраций, угрожают диверсиями, закрытием и масштабными проверками со стороны всех ведомств. Сейчас такое же давление оказывается и на площадки в Омске, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани и других городах тура. Сам артист связывает включение в этот список со своей гражданской позицией.

В то же время с аналогичными проблемами столкнулся и другой известный уфимский рэпер Morgenshtern, он в итоге обосновался в Дубае, где недавно выступил на разогреве у легендарного фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна.