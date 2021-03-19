Вышел мини-альбом Face «Варвар»

Альбом «Варвар» доступен на Apple Music, VK Music, Boom, Spotify, YouTube Music и Yandex Music, все ссылки тут.

В релизе шесть треков, в том числе «Варвар», в честь которого и назван EP. Прошлый мини-альбом Дремина из четырех треков вышел в феврале текущего года и некоторое время даже пробыл в топе чарта Apple Music.

Ранее Face говорил о том, что занят написанием альбома «Искренний», который, по его словам, покажет всем, кто самый талантливый на российской хип-хоп-сцене. Выход альбома запланирован на 2021 год.

«Мой следующий альбом – это лучшее, что я когда-либо делал. Не могу дождаться выпустить альбом и поехать в тур», – писал Иван в Instagram.