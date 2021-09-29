Концерты Morgenshtern и Face отменяют по всей России

По словам Ивана Дремина, руководству площадок звонят из ФСБ и администраций, угрожают диверсиями, закрытием и масштабными проверками со стороны всех ведомств. Сейчас такое же давление оказывается и на площадки в Омске, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани и других городах тура.

Сам артист связывает включение в этот список со своей гражданской позицией:

«Возможно, это всего лишь невероятное совпадение, но ровно с такой же невозможностью проводить концерты столкнулись в этом году и другие артисты. Объединяет нас всех одно – выражение своей гражданской позиции в защиту базовых гуманистических ценностей.

Когда в апреле этого года в прямом эфире от голода в колонии умирал человек, к которому не допускали врачей, мы все в той или иной форме выразили несогласие с творящейся бессмысленной жестокостью. Потому что ни один человек не заслуживает такого, что бы он ни натворил.

И вот за это всем нам теперь пришло время держать ответ, ведь в королевстве абсурда все перевернуто с ног на голову и зло становится насаждаемой нормой, а добро неизбежно становится наказуемым злом», – пишет музыкант.

Министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева обвинения отрицает. По ее словам, артисты сами отказываются от выступлений из-за ограничений посещаемости зала. На это Face ответил в Instagram:

«Наталья Ярославцева либо лжет, либо не в курсе, какие документы подписывают ее именем».

Тем временем по стране за последнее время отменили концерты и Morgenshtern, причем сразу в 10 городах. Формальная причина – коронавирусные ограничения, но в СМИ бытует версия, что выступления отменяют из-за давления со стороны родительских организаций.